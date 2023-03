Le prince Albert de Monaco rencontre Lewis Hamilton au Grand Prix de Bahreïn

Le souverain a assisté à l'abandon de son poulain le Monégasque Charles Leclerc au volant de sa Ferrari alors que la troisième place lui semblait promise

Le Prince Albert II de Monaco, grand amateur d'automobiles et de voitures, s'est rendu le week-end dernier à Bahreïn pour assister au premier Grand Prix de F1 la saison. La veille de la course, il est allé faire un tour des paddocks et a notamment rencontré Lewis Hamilton. Il a par assisté à la course remportée par le champion du monde en titre, le hollandais Max Verstappen. Le Mexicain Sergio Perez a terminé deuxième, à 12 secondes de Verstappen, suivi du vétéran espagnol Fernando Alonso. Parti en pole position à la nuit tombée et dans une fraîcheur retrouvée (il faisait tout de même encore 27 degrés au départ), Max Verstappen a dominé la course de la tête et des épaules, ne laissant aucune chance à la concurrence.

ANDREJ ISAKOVIC / AFP Les pilotes des écuries de Formule 1 posent pour une photo de groupe avant le Grand Prix de Bahreïn à Sakhir le 5 mars 2023

Le Prince Albert II de Monaco, installé dans les tribunes du circuit international de Sakhir, à Manama, a pu apprécier ce spectacle. Il a cependant vu son poulain, le Monégasque Charles Leclerc au volant de sa Ferrari, abandonner la course au 40ème des 57 tours. "Il n'y avait plus de puissance donc c'est dommage, car c'est vraiment dans ces week-ends qu'il faut qu'on maximise les points", a regretté le pilote, alors qu'une troisième place sur le podium semblait lui être promise.

Ferrari parvient toutefois à sauver les meubles grâce à la 4e place de l'Espagnol Carlos Sainz, au pied du podium après avoir perdu la 3e place au profit d'Alonso.

Pour l'équipe Mercedes de Lewis Hamilton, en difficulté la saison dernière, ce premier GP 2023 aurait pu être celui de la renaissance. Mais ses voitures ont manqué de rythme, de l'aveu même de son patron Toto Wolff: "C'était l'une de nos pires journées de course. Ça n'allait pas du tout, nous manquons de rythme (...) Les Aston Martin sont très rapides, et la Red Bull est juste sur une autre planète".