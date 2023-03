Foot : Mbappé l'atout numéro un du PSG pour créer l'exploit face au Bayern

Une victoire des Parisiens par deux buts d'écarts est indispensable pour poursuivre leur aventure en Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain va miser mercredi soir sur sa doublette d'attaquants "galactiques" composée de Kylian Mbappé et de Lionel Messi pour vaincre le Bayern Munich chez lui, dans le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions, après sa défaite à l'aller (0 – 1) dans son antre du Parc des Princes.

Une victoire par deux buts d'écarts est indispensable pour ne pas s'arrêter encore une fois en huitièmes, comme l'an dernier face au Real Madrid (1-0/1-3). Mbappé et Messi, qui se sont affrontés en finale de la Coupe du monde au mois de décembre, devront additionner leur talent pour renverser la tendance. Ils seront orphelins de Neymar, qui s'est blessé à la cheville le mois dernier lors du match contre Lille en championnat, et qui "out" pour la fin de la saison.

FRANCK FIFE / AFP Lionel Messi (à droite) célèbre son but face à Nantes avec Kylian Mbappé, à Paris, le 4 mars 2023

Les propriétaires qataris du club verraient d'un très mauvais œil une nouvelle élimination prématurée après les investissements XXL injectés ces dernières années. Dans ce contexte, le retour de Kylian Mbappé qui n'avait joué qu'une demi-heure à l'aller a ramené la confiance dans le groupe, d'autant que les Munichois n'ont pas caché qu'ils redoutent les courses folles de l'attaquant français.

"Le joueur le plus spectaculaire actuellement, c'est très clairement Kylian Mbappé, son explosivité combinée aux bons choix dans la surface de réparation", a estimé l'attaquant du Bayern Thomas Müller.

"La présence de Kylian nous permet d'avoir plus de profondeur et de percussion. (...) Il faudra avoir un comportement beaucoup plus agressif, jouer un match plus complet qu'à l'aller", a, de son côté, tenté de rassurer l'entraîneur Christophe Galtier mardi en conférence de presse d'avant-match.

FRANCK FIFE / AFP Kingsley Coman célèbre son but pour le Bayern de Munich lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes à Paris, le 14 février 2023.

En 2021, Kylian Mbappé avait signé un doublé plein d'autorité à l'Allianz Arena pour une victoire 3-2 en quarts de finale. Un tel score ne serait pas suffisant pour se qualifier, mais il remettrait les pendules à l'heure.

Après trois défaites de rang, la dernière au match aller, Paris surfe sur une bonne dynamique avec trois victoires d'affilée avec cinq buts et deux passes décisives de Mbappé et trois buts et deux "assists" de Lionel Messi. Ce soir, les stars parisiennes n'auront pas d'autre choix que de créer l'exploit et d'écrire de nouvelles lignes dans la légende du club. Car en cas d'échec, les prochaines semaines risquent d'être volcaniques à la porte de Saint-Cloud.