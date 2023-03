"Cette fracture a atteint un point de non-retour qui nuit aux intérêts de la sélection"

C'est officiel, Corinne Diacre n'est plus la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football. Une décision qui s'inscrit dans un objectif de performance pour les échéances à venir que sont la Coupe du monde 2023 et les JO 2024.

L'information a été révélée dans un communiqué de presse de la Fédération : "Les nombreuses auditions menées ont permis d’établir le constat d’une fracture très importante avec des joueuses cadres, et mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau. Cette fracture a atteint un point de non-retour qui nuit aux intérêts de la sélection. Si la FFF reconnaît l’implication et le sérieux de Corinne Diacre et son staff dans l’exercice de leur mission, il apparaît que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles. Au regard de ces éléments, il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l’Équipe de France féminine."

Cette décision fait suite à de nombreuses plaintes des joueuses vis-à-vis de leur sélectionneuse, mettant en cause des problèmes de management et de performance. Certaines des cadres de l'équipe ont même annoncé leur retrait du mondial tant que Diacre serait aux commandes. "C’est juste un fait. Elle a comme adjoints un entraîneur des gardiens et un préparateur physique. Dans n’importe quelle sélection, à l’heure actuelle, un staff ce n’est pas ça, il y a beaucoup plus de monde. Elle se plaignent aussi des retours vidéo qui ne sont pas assez précis." dénonçait l'ancienne internationale tricolore Jessica Houara-d'Hommeaux.

Philippe Diallo, le président par intérim de la fédération française de football, a d'ores et déjà demandé l'audition des futurs remplaçants de Corinne Diacre, même si pour le moment aucun nom n'a été annoncé.

La fédération a également tenu à rappeler que " la manière utilisée par les joueuses pour exprimer leurs critiques n’était plus acceptable", et qu'elle comptait proposer dans la gouvernance de l’Équipe de France féminine une mission complémentaire entre le Comex et le sélectionneur.