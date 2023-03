L’ancienne star juive de la NBA Amar'e Stoudemire, adepte du complot antisémite ?

"Je tiens à être clair sur qui je suis : je suis un juif orthodoxe et je crois que quiconque veut devenir juif doit le faire selon les principes de la Torah"

Lors d’une interview sur le réseau social audio américain Clubhouse mardi soir, l’ancien basketteur américain converti au judaïsme en 2020 et citoyen israélien, Amar'e Stoudemire, a déclaré que Jésus-Christ était le Messie "si c'est ce qu'il a dit qu'il était", et qu'il croyait que le Nouveau Testament était une continuation de l'Ancien Testament. Il a poursuivi en affirmant que les juifs d'origine européenne étaient des convertis, rapporte le site d’information juif américain Forward.

Des extraits de l'interview ont fait surface mercredi, et Amar'e Stoudemire est revenu sur ses propos jeudi, déclarant au Forward qu'il essayait d'indiquer qu'il respectait les autres croyances et qu'il évitait les disputes. Il a aussi expliqué qu’il avait participé à l'émission pour tenter de démystifier la rhétorique antisémite dans la communauté "Hebrew Israelite" (groupe d’Afro-Américains qui se revendiquent comme les vrais juifs). "J'essayais de rester cordial, mais j'aurais probablement dû être plus ferme et concis sur ce que je pense et ce que je crois", a-t-il avoué.

Le parcours religieux d'Amar'e Stoudemire a été suivi avec enthousiasme par les fans de sport juifs. L’ancien basketteur s’était d’abord dirigé vers le judaïsme grâce aux croyances "Hebrew Israelite" de sa mère, avant de définitivement plonger dans le judaïsme traditionnel orthodoxe en rejoignant Israël et les clubs de l’Hapoel Jérusalem puis du Maccabi Tel Aviv. Il a reçu la nationalité israélienne en 2019 et s’est officiellement converti en 2020.

Mais ses commentaires sur Clubhouse ont soulevé des questions sur ce qu'il croit vraiment, qui n'ont pas été résolues malgré les efforts qu'il a déployés par la suite pour les clarifier, notamment sur son compte Instagram. "Je tiens à être clair sur qui je suis : je suis un juif orthodoxe et je ne suis associé en aucune manière au groupe ‘Hebrew Israelite’", dit-il sur le réseau social. "Je crois fermement que quiconque veut devenir juif ou affirme qu’il l’est doit se convertir selon les principes de la Torah", martèle-t-il.