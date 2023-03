Tennis : Tel Aviv accueillera un tournoi de l’ATP Tour en novembre

C'est la deuxième année consécutive que l'ATP Tour visite Tel Aviv

Après le retour du tennis de l'ATP Tour à Tel Aviv en 2022 pour la première fois depuis 26 ans, le Tel Aviv Watergen Open s'est à nouveau vu attribuer une licence d'un an pour 2023. L'ATP Tour a en effet annoncé mardi l'attribution de cette licence d’un an. Le Tel Aviv Watergen Open, un tournoi ATP 250 en salle sur terrain dur, se déroulera au Centre international des congrès de Tel Aviv du 5 au 11 novembre, la même semaine que le Moselle Open de Metz, en France. Les qualifications se dérouleront les 4 et 5 novembre.

Uri Lenz/ FLASH90 Un supporter de tennis israélien à Tel Aviv

C'est la deuxième année consécutive que l'ATP Tour visite la ville blanche. Les stars de la petite balle jaune comme Novak Djokovic, Marin Cilic, Diego Schwartzman et Dominic Thiem avaient tous participé à l'Open Watergen de Tel Aviv. Le titre avait été remporté par Novak Djokovic, tête de série.

Le tournoi de Tel Aviv avait auparavant été disputé de 1978 à 1981 puis de 1983 à 1996. Le tennisman israélien Amos Mansdorf a disputé cinq finales du Tel Aviv Watergen Open et l’a remportée en 1987. Cela fait de lui le seul Israélien à avoir gagné l’épreuve.

GPO Israel via Wikimedia commons L'ancien tennisman israélien Amos Mansdorf

Tel Aviv avait accueilli le dernier titre en simple de la carrière de Jimmy Connors en 1989, tandis qu'Aaron Krickstein détient toujours le record ATP du plus jeune vainqueur d'un tournoi du circuit, avec son triomphe à Tel Aviv en 1983, alors qu'il n’était âgé que de 16 ans.