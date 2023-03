Israël : coup d’envoi du douzième marathon de Jérusalem

La course passera par la Cour suprême, la résidence du président, le musée d'Israël et les remparts de la vieille ville

Le coup d’envoi du douzième marathon de Jérusalem a été donné vendredi matin. Les coureurs ont pris place sur la ligne de départ de ce qui est considéré comme l’un des marathons les plus difficiles. La course de 42,2 kilomètres passera par un certain nombre de sites importants, notamment la Cour suprême, la résidence du président, le musée d'Israël et les remparts de la vieille ville.

Le marathon de Jérusalem est organisé par la municipalité de Jérusalem en coopération avec l'Autorité de développement de Jérusalem, avec le soutien du ministère de la Culture et des Sport et du ministère du Tourisme.

La course est composée de cinq circuits. Le marathon complet a commencé à 7 heures du matin entre la Knesset et le Musée d'Israël avec la ligne d'arrivée au parc Sacher. Le semi-marathon a commencé au même endroit 15 minutes plus tôt et se terminera dans une partie du parc Sacher différente de celle du marathon complet. La course de 10 km est divisée en deux groupes dont les départs sont prévus à 9h30 et à 9h45. Les deux groupes partiront de la même ligne de départ que les groupes du marathon et termineront à l'entrée du parc Sacher.

La course de 5 km a commencé à 7h30 au même endroit que les autres courses et se terminera près de la Bibliothèque nationale sur le campus Givat Ram de l'Université hébraïque. Une courte course familiale de 1,7 km est prévue à 11 heures. Elle débutera à la ligne de départ commune et se terminera dans le parc Sacher. La piste la plus courte, d'une longueur de 800 mètres, débutera à 8h30 au même endroit. Les coureurs parcourront 400 mètres avant de faire demi-tour vers leur point de départ.