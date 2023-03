Historique : un Israélien a participé au Grand Prix automobile d’Arabie Saoudite

En 2020, Roy Nissany est devenu le premier Israélien à signer avec une écurie de Formule 1

Roy Nissany, pilote de course né à Tel-Aviv, est devenu le premier athlète israélien à concourir en Arabie saoudite. Le pilote de 28 ans a participé au Grand Prix d'Arabie saoudite à Jeddah le week-end dernier, terminant 10e de la course de Formule 2. Cela illustre la tendance au rapprochement entre les deux pays, bien qu’Israël et l’Arabie saoudite n’aient pas de relations diplomatiques officielles.

Roy Nissany, Israélien qui a grandi en France, est également pilote d'essai de Formule 1 chez Williams. En 2020, il est devenu le premier Israélien à signer avec une écurie de Formule 1. Il est le fils de l’ancien pilote automobile, qui était lui, devenu le premier Israélien à piloter une Formule 1, lors d’essais effectués avec l’écurie Jordan dans les années 2000.

En août dernier, Riyad a ouvert son espace aérien aux vols israéliens, ce qui a été considéré comme la première étape vers une normalisation future entre les deux pays.