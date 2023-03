Basket : Jérusalem vainqueur à Strasbourg en Champions League

La domination de Jérusalem a été sans appel tout au long du match, les Israéliens ayant montré plus d’énergie, d’agressivité mais aussi de réussite

La SIG Strasbourg qui accueillait l’Hapoel Jérusalem mercredi soir au Rhénus, pour le compte de la dernière journée des matchs de poules de la Basketball Champions League, a été battue sur son terrain par le club israélien 63-71. Cette rencontre était synonyme de finale du groupe entre les deux équipes, déjà qualifiées pour les quarts de finale de la compétition.

L’Hapoel Jérusalem, termine premier de son groupe et aura donc l’avantage du terrain en quart de finale, ainsi qu’un tirage au sort plus clément. Strasbourg, en revanche, qui termine à la deuxième place, risque d’avoir un tirage au sort plus compliqué.

David Boccara/i24NEWS Les supporters israéliens lors du match de Champions League de basket SIG Strasbourg - Hapoel Jérusalem, le 22 mars 2023

Dès le premier quart-temps, les joueurs de Jérusalem imposaient leur domination dans tous les secteurs de jeu et menaient 22-10, grâce à la maladresse des Strasbourgeois aux tirs. L’Hapoel a pris le large au cours des deuxième et troisième quart-temps et comptait dix points d’avance au bout de trente minutes de jeu. La domination de Jérusalem a été sans appel tout au long du match, les Israéliens ayant montré plus d’énergie, d’agressivité mais aussi de réussite que leurs adversaires.

David Boccara/i24NEWS La salle du Rhénus lors du match de Champions League de basket SIG Strasbourg - Hapoel Jérusalem, le 22 mars 2023

L'Hapoel Jérusalem a dominé la SIG Strasbourg lors de leurs deux confrontations en Israël et en France. Au match aller, l'Hapoel Jérusalem l'avait emporté d'un petit point pour un score final de 81-80 grâce à un panier inscrit dans les toutes dernières secondes de jeu par l'ancien strasbourgeois aujourd'hui à Jérusalem, Levi Randolph. Mercredi soir le match fut beaucoup moins serré.