L'organisation a été retirée à l'Indonésie en raison de l'opposition du gouverneur de Bali à la présence d'Israël dans la compétition

L'Argentine devrait accueillir la prochaine Coupe du monde masculine de football des moins de 20 ans (20 mai-11 juin), à la place de l'Indonésie dont l'organisation a été retirée en raison de l'opposition du gouverneur de Bali à la présence d'Israël dans la compétition.

Le tirage au sort qui devait se tenir vendredi dernier a été annulé à la suite de la position prise par les autorités indonésiennes. La Coupe du monde des moins de 20 ans, qui rassemble 24 équipes, devait être le tournoi le plus important jamais organisé par l'archipel, accueilli par plusieurs villes du 20 mai au 11 juin. Israël y est qualifié pour la première fois. Les deux pays n'entretiennent aucune relation diplomatique et Jakarta est un fervent soutien de la cause palestinienne.

Les organisateurs avaient pourtant envisagé de faire jouer l'équipe d'Israël à Bali, île à la population en majorité hindouiste alors que l'Indonésie compte la plus importante population musulmane au monde, pour éviter les troubles. Mais l'opposition du gouverneur régional a remis en cause ce projet.

De son côté, l'Argentine, dont l'équipe nationale a été sacrée championne du monde en décembre dernier au Qatar, participera à la compétition, en tant que pays organisateur, à la place de l'Indonésie, bien qu'elle n'ait pas réussi à se qualifier pour le Mondial lors des éliminatoires.