NBA : Tony Parker, premier Français à entrer au Hall of Fame

L'ancien meneur sera officiellement membre du Hall of Fame lors d'une cérémonie d'intronisation prévue le 12 août à Springfield, dans le Massachusetts

Le célèbre champion de basket Tony Parker va faire son entrée au Hall of Fame de la NBA. Quatre fois champion avec les San Antonio Spurs, l'ancien patron de l'équipe de France devient ainsi le premier tricolore à recevoir une telle distinction. Symboles de l’internationalisation de la ligue nord-américaine, l’Allemand Dirk Nowitzki et l’Espagnol Pau Gasol sont aussi admis.

https://twitter.com/i/web/status/1642187163134558213 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'ancien meneur sera officiellement membre du Hall of Fame lors d'une cérémonie d'intronisation prévue le 12 août à Springfield, dans le Massachusetts. Tony Parker, vainqueur de l'Euro-2013 avec la France, possède plus de bagues de champion que ses deux acolytes Tim Duncan et Manu Ginobili, déjà membres du Hall of Fame, toutes remportées avec les Spurs.

MATTHEW STOCKMAN (GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives) Tony Parker

Scoreur invétéré, Dirk Nowitzki est le sixième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA (31.560 points en 1.522 matchs) en saison régulière. Premier Européen élu MVP (meilleur joueur) de la saison régulière en 2007, le "Wunderkid" guida les Mavericks, son équipe de toujours, au seul titre de leur histoire en 2011.

Pau Gasol a lui été sacré champion deux fois avec les Lakers en 2009 et 2010, dans le rôle de lieutenant de Kobe Bryant. Depuis peu, leurs numéros trônent côte à côte au plafond de la salle de L.A. Le Barcelonais possède également un des plus beaux palmarès qui soit sur le plan international, une fois champion du monde (2006) et trois fois champion d'Europe (2009, 2011, 2015).

A ce titre, ce "Big3" européen fait figure de pionniers ayant tracé la voie aux stars d'aujourd'hui, les Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et autres Luka Doncic qui imposent leur domination dans la ligue la plus relevée du monde.