Basket : violences contre les supporters de l'Hapoël Jérusalem lors d'un match à Athènes

Les supporters grecs ont été filmés en train de brûler le drapeau israélien

De graves incidents ont eu lieu, ce mercredi, lors du match de basket de l'Hapoël Jérusalem contre le club grec AEK Athènes, dans la capitale grecque. Les supporters de l'équipe grecque ont lancé des feux d'artifice, des pétards et des pierres sur les supporters israéliens pendant le match. Ils ont également été vus en train de brûler le drapeau israélien, sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.

Un responsable de l'Hapoël Jérusalem a réagi aux événements violents et a condamné les violences. "C'est un chaos total et je déplore une faille évidente de la sécurité", a-t-il fustigé. "Nous avons des fans qui ont été physiquement blessés, ou qui sont traumatisés". "Voilà une pierre que j'ai déviée avec ma main juste avant qu'il ne frappe l'enfant à la tête", a écrit un fan sur Twitter.

https://twitter.com/i/web/status/1646166892204244997 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les violences ont commencé dès le début du match, qui a été suspendu pendant une courte période en raison du lancement de feux d'artifice. Les fans de l'Hapoël Jérusalem qui ont tenté de quitter la salle au début des violences se sont heurtés à la police qui ne les a pas laissés quitter les lieux. Certains fans ont même raconté que la police elle-même s'était montrée agressive à leur égard.

Oren Ben Hakoon/Flash90

"Nous considérons les événements difficiles de ce soir comme une attaque terroriste. Nous avons envisagé l'option de faire partir les supporters israéliens de la salle à la mi-temps, mais les Grecs les ont encerclés et on craignait un pogrom violent. Le club ne passera pas les événements sous silence et une plainte sera déposée auprès de la FBA", a réagi l'Hapoël Jérusalem à la fin du match dans un communiqué. L'équipe grecque a remporté le match (94 contre 78) contre l'Hapoël Jérusalem.