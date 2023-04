Football : un joueur israélien explose dans le championnat anglais

Manor Solomon a marqué lors de cinq match consécutifs avec Fulham

Manor Solomon, footballeur israélien de 23 ans, fait de plus en plus parler de lui au sein de la Premier league anglaise, au point de commencer à intéresser les grosses écuries européennes. Le natif de Kfar Saba, dans le centre d'Israël, milieu de terrain de l’équipe londonienne du Fulham FC, brille avec son club depuis plusieurs semaines. Il a en effet marqué lors de cinq match consécutifs entre février et mars, devenant le premier israélien à réaliser un tel exploit, dépassant son compatriote Ronny Rosenthal, qui avait marqué lors de trois matchs successifs avec Liverpool en 1992, rapporte la Jewish Telegraphic Agency.

Sa récente réussite arrive après une année compliquée. Après avoir quitté le Maccabi Petah Tikva, Manor Solomon a rejoint le club ukrainien du Shakhtar Donetsk en 2019 avec lequel il est devenu le plus jeune Israélien à marquer en Ligue des champions cette année-là. Avec l’invasion russe de l’Ukraine, il a décidé de quitter son club et a voyagé 17 heures jusqu'à la frontière polonaise, où il a dû attendre plus de 10 heures dans un froid glacial avant de pouvoir rentrer en Israël. En juillet dernier, il a signé pour une saison avec Fulham, son contrat en Ukraine ayant été suspendu à cause de la guerre.

ADRIAN DENNIS / AFP Le footballeur israélien du Fulham FC, Manor Solomon

Le "roi Solomon", comme le surnomment les fans israéliens avoue avoir du mal à mener une vie normale lorsqu’il est en Israël, tellement l’engouement autour de lui est important. La "Manormania" est également omniprésente dans les pages sportives des médias israéliens.

"Le fait qu'il soit le représentant du succès israélien a une double signification", a déclaré Einav Schiff, journaliste à Yedioth Ahronoth, à The Athletic. "Ce n'est pas seulement pour ses talents de footballeur que les Israéliens l’admirent, mais aussi en tant que représentant du pays". Les footballeurs juifs, et de surcroît Israéliens, ne sont pas monnaie courante dans le football professionnel européen, alors quand l’un d’entre eux explose au plus haut niveau, il se fait forcément remarquer.