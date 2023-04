L'Israélien Artem Dolgopyat décroche l'argent aux Championnats d'Europe de gymnastique

Le gymnaste avait décroché une médaille d'or aux JO de Tokyo en 2021

Le gymnaste israélien Artem Dolgopyat a remporté la médaille d'argent de l'exercice au sol aux Championnats d'Europe de gymnastique qui se déroulent actuellement à Antalya, en Turquie.

Cette nouvelle médaille est la sixième glanée par Artem Dolgopyat en Championnats d'Europe au cours de sa carrière, dont cinq au sol. L'exercice au sol est le point fort du gymnaste, médaillé d'argent aux Championnats du monde en 2017 et 2019 et médaillé d'or olympique dans cette discipline à Tokyo en 2021.

"Je me sens bien", a déclaré le sportif après la compétition, blessé quelques semaines avant les championnats. "La route a été très difficile, mais nous avons travaillé très dur lors de ma rééducation. Je n'ai pu commencer à m'entraîner qu'une semaine avant la compétition, c'était la préparation la plus courte de ma carrière. Merci à tous ceux qui étaient à mes côtés et qui ont cru en moi."