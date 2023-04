La FIFA récompense une ONG israélienne qui associe football et action sociale

The Equalizer promeut "l’égalité sociale et géographique ainsi que celle entre les sexes, au moyen de programmes combinant sports d'équipe et activités"

Le FIFA Foundation Community Programme a octroyé 30 000 dollars à l'organisation à but non lucratif israélienne The Equalizer, en reconnaissance et en soutien à son action. The Equalizer est la seule ONG israélienne choisie par la Fondation FIFA cette année parmi plusieurs organisations mondiales combinant football et éducation.

The Equalizer vise à promouvoir l’égalité sociale et géographique ainsi que celle entre les sexes, au moyen de programmes combinant sports d'équipe et activités éducatives. L’ONG s'occupe d'environ 9 000 enfants et gère plus de 450 équipes dans des écoles et des centres communautaires à travers tout Israël. Le programme de The Equalizer, destiné aux enfants des quartiers défavorisés, inclut des matchs de football, une aide scolaire ainsi que des activités basées sur les valeurs et la responsabilisation.

"C'est toujours un grand plaisir d'être reconnu pour le merveilleux travail accompli par nos entraîneurs et nos tuteurs, surtout quand cela vient d'une organisation mondiale aussi importante que la FIFA", a déclaré Liran Gerassi, fondateur et directeur de The Equalizer au site Israel21c.

Des programmes spéciaux pour filles ou pour les jeunes aux "besoins particuliers", comme les autistes, sont également mis en place au sein de l’association. Outre le football, The Equalizer propose des projets axés sur le basketball ou la natation.