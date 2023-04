Basket/Euroligue : Monaco battu à domicile par le Maccabi Tel Aviv en ouverture des quarts (79-67)

Le deuxième match est programmé jeudi, toujours à Monaco.

Monaco a été lourdement battu à domicile mardi par le Maccabi Tel Aviv (79-67) en ouverture des quarts de finale de l'Euroligue de basket, un revers qui le place déjà en position délicate.

L'ASM perd ainsi l'avantage du terrain dans cette série au meilleur des cinq rencontres et devra remporter au moins un match en Israël pour se qualifier pour le Final Four, que n'a plus atteint un club du championnat de France depuis 1997 (Asvel). Le deuxième match est programmé jeudi, toujours à Monaco.

La "Roca Team", qui aspire au dernier carré après l'avoir manqué la saison dernière d'un souffle (défaite 3-2 contre l'Olympiacos), a déjà perdu l'avantage du terrain et devra s'imposer au moins une fois en Israël (match 3 voire 4) pour se qualifier dans cette série au meilleur des cinq rencontres. Et ainsi devenir le premier club du championnat de France depuis 1997 (Asvel) à participer au Final Four de la plus prestigieuse compétition européenne.

Mais avant, il faudra relever la tête jeudi, toujours à Gaston-Médecin, lors du deuxième match pour ne pas se retrouver mené 2 à 0 avant de se frotter au public de la Menora Mivtachim Arena.

Les Monégasques ont eu un aperçu de ce qui les attendra la semaine prochaine puisqu'ils ont quasiment joué à l'extérieur, avec des supporters du Maccabi qui, bien que minoritaires, ont été les plus bruyants dans la salle située sous les tribunes du stade Louis-II. Où l'ASM est passée à côté de sa partie dès le début du deuxième quart-temps, complètement dominée dans l'intensité et tactiquement par le Maccabi, jamais vraiment menacé.

Le retard monégasque de trois points à la mi-temps (33-36) était flatteur, avec un 0/10 à longue distance, comme son débours de 10 unités à la fin du troisième quart-temps (50-60). L'équipe locale a connu un léger frémissement en début de dernier quart-temps, quand Mike James, le seul à tirer son épingle du jeu (15 pts mais 1/5 à 3 pts et 4/8 aux lancers francs), l'a ramenée à neuf longueurs (57-66) à moins de six minutes de la sirène.

Un retour rapidement annihilé par l'équipe du meneur-arrière Wade Baldwin, meilleur marqueur de la rencontre (20 pts), auteur notamment d'un tir primé avec la planche au buzzer de la mi-temps.

