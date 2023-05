Football : Cristiano Ronaldo voudrait quitter l’Arabie saoudite pour retourner à Madrid

Cristiano Ronaldo aurait du mal à s’adapter en raison d’une culture trop différente et de la barrière de la langue

Le journal catalan El Nacional a révélé la semaine dernière que la star portugaise Cristiano Ronaldo pourrait quitter le club saoudien d’Al-Nassr plus vite que prévu. Le joueur, qui a rejoint l’Arabie saoudite en janvier pour un salaire de 200 millions d’euros par an, aurait du mal à s’adapter en raison d’une culture trop différente et de la barrière de la langue.

Cristiano Ronaldo serait également déçu par les résultats de son équipe, seulement deuxième du championnat et éliminé des deux coupes nationales, alors que les trois trophées étaient visés. Lors de son départ de Manchester United, sa priorité était de rester en Europe, ce qui n'a pas été possible au vu du manque d'offres. Il a donc accepté la faramineuse proposition saoudienne, difficile à refuser.

Malgré son salaire astronomique, le Portugais aurait pris la décision de repartir moins de cinq mois après son arrivée. Et son intention est de retourner dans la capitale espagnole, où il a passé neuf ans, comme le suggèrent de nombreux médias ibériques.

L’attaquant portugais de 38 ans a proposé ses services à son ancien club du Real Madrid, offre refusée par le président du club Florentino Pérez et l’entraîneur italien Carlo Ancelotti. Toutefois, le président du Real a promis un poste à Ronaldo si l’envie lui prenait de revenir à Madrid. Il ne reviendrait cependant pas en tant que joueur, mais endosserait le costume d’ambassadeur du club, ou occuperait un poste dans l'encadrement sportif.