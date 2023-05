C’est un 5e match à Monaco, mercredi, qui décidera du sort de cette série

L'équipe de basket-ball Maccabi Tel-Aviv est en colère car elle ne dispose pas de suffisamment de billets pour le Match 5 des quarts-de-finale de l’Euroligue, qui se tiendra mercredi à Monaco, selon les médias israéliens. Les supporters israéliens présents pour les matchs 1 et 2 étaient environ 600.

"Avec la fin du match numéro 4, Monaco a promis au Maccabi Tel-Aviv de transférer 450 billets à sa disposition. Mais Monaco est revenu et a informé les jaunes qu’il transférerait moins de billets, selon le club français, à la demande de la police qui a conduit à la décision de réduire le nombre promis de billets et le Maccabi Tel-Aviv pourrait en recevoir bien moins que 450... 150", écrit le média israélien Sport 5.

Selon le site Basket Europe, la salle ne contient pas assez de places pour le match le plus "important de l'histoire du club", et ce faible nombre de billets serait aussi la conséquence d'un mauvais comportement des supporters israéliens lors des précédents matchs. Jeudi dernier, Monaco a sombré sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv (104-69) et jouera sa qualification pour le Final Four de l'Euroligue de basket mercredi prochain sur le Rocher dans un cinquième et ultime match de sa série des quarts de finale face au club israélien.