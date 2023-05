"Arrêtez de vous moquer de l'islam" : Cristiano Ronaldo sous le feu des critiques

Le joueur a célébré sa victoire avec le geste de prière musulman au sol

Cristiano Ronaldo a marqué mardi soir le but de la victoire pour l'équipe d'Al-Nassr, contre Al-Shabab en Championnat (3-2), et a célébré l'événement avec ses coéquipiers en faisant la prière musulmane appelée Sajdah. Mais ce moment spontané a fait l'objet d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, qui a provoqué la polémique.

En réponse à la vidéo, qui a fait des millions de vues sur Internet, certains internautes, apparemment musulmans, se sont prononcés contre le joueur connu pour être de confession chrétienne. "Arrêtez de vous moquer de l'islam", a lancé un internaute, tandis qu'un autre a affirmé : "Tout est possible pour de l'argent", faisant référence au fait que le Portugais gagne environ 214 millions de dollars par saison en Arabie Saoudite. Malgré tout, les coéquipiers de Ronaldo étaient enthousiastes à propos du geste et ont applaudi.

"La joie de Cristiano Ronaldo avec le troisième but. Et sa prosternation devant Dieu. Merci 🥲🥲 Dieu guide son cœur vers l'Islam - Grande joie", a écrit le journaliste Ali Alabdallh.

Après le match, le joueur a fait l'éloge de la Ligue saoudienne : "Pas à pas, je crois qu'à la fin, la Ligue saoudienne sera parmi les cinq meilleures ligues du monde. Mais cela prend du temps". Le but de mardi soir était son 13e depuis qu'il a rejoint la ligue saoudienne et à deux tours de la fin de la saison, lui et son équipe sont toujours dans la lutte pour le championnat.