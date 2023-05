Football/Coupe du monde U-20 : l’équipe israélienne se qualifie pour la première fois pour les quarts de finale

La victoire a été concrétisée à la 97e minute du temps additionnel par un but d’Anan Khalaili, l'attaquant arabe israélien du Maccabi Haifa

L'équipe nationale israélienne de football des moins de 20 ans a battu l'Ouzbékistan 1-0 mercredi et s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondialito pour la première fois de son histoire. La victoire sur le champion d'Asie en titre a été concrétisée à la 97e minute du temps additionnel par un but d’Anan Khalaili, l'attaquant arabe israélien du Maccabi Haifa. Les trois derniers buts de l’équipe israélienne ont été inscrits par des remplaçants, illustrant le coaching gagnant de l’entraîneur Ofir Haim.

https://twitter.com/i/web/status/1663682001595924483 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le match a été difficile, l’Ouzbékistan s’étant avéré être un adversaire coriace, qui sait verrouiller sa défense et lancer des attaques dangereuses, comme cela s'est produit à plusieurs reprises au cours de la partie. Les joueurs ouzbeks ont même touché la transversale en première période. Israël s'est réveillé dans les dix dernières minutes du match, alors que son adversaire montrait des signes de fatigue.

LUIS ROBAYO / AFP Les défenseurs israéliens Stav Lemkin (G) et le Or Israelov (D)

Les Israéliens n’ont cessé d’attaquer sans trouver la faille jusqu’à cette fameuse 97e minute. Dor Turgeman, probablement l’un des meilleurs joueurs du tournoi, a raté les cages adverses, le capitaine Ilay Madmon récupère le ballon et l’envoie dans la surface, avant que le héros du jour Anan Khalaili ne réussisse à pousser le ballon au fond des filets. Petit but pour un énorme résultat. Le prochain match d’Israël aura lieu samedi contre le vainqueur du match entre le Brésil et la Tunisie qui se déroule mercredi.

https://twitter.com/i/web/status/1663683151053623296 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le Mondial des moins de 20 ans devait initialement se dérouler en Indonésie, plus grande nation musulmane du monde. Mais le pays s'est vu retirer l'organisation du tournoi par la FIFA, après son refus d'accueillir l'équipe israélienne sur son sol. La 23e édition de la compétition se déroule donc en Argentine et inclut au total 24 équipes.