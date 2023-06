Après son but, Dor Turgeman a brandi un bracelet sur lequel était inscrit en hébreu "en mémoire des victimes de l'attaque terroriste"

Dor Turgeman, l'attaquant de l'équipe d'Israël de football des moins de 20 ans, a dédié son but incroyable contre le Brésil en quart de finales du Mondialito, aux trois soldats de Tsahal tués plus tôt dans la journée lors d'une attaque terroriste à la frontière égyptienne.

La victoire d'Israël 3-2 sur le Brésil en prolongation a été assurée par un but "maradonesque" de Dor Turgeman. Ce dernier a permis à l'équipe d'Ofir Haim de se qualifier pour les demi-finales, créant un tourbillon d'émotions dans le pays.

Le joueur a touché le cœur du pays lorsqu'il a décidé de célébrer son but décisif en rendant hommage aux soldats de Tsahal tués lors de l'attaque à la frontière égyptienne : Lia Ben-Nun, Ohad Dahan et Ori Itzhak Ilouz. Après avoir marqué ce but mémorable, Turgeman a brandi un bracelet sur lequel était inscrit en hébreu "en mémoire des victimes de l'attaque terroriste".

Andres Larrovere / AFP Les joueurs d'Israël célèbrent leur victoire sur le Brésil 3-2 en prolongation du match de quart de finale de la Coupe du monde U-20, en Argentine, le 3 juin 2023.

Ben-Nun et Itzhak Ilouz servaient dans le bataillon d'infanterie mixte Bardelas, qui forme des soldats au combat pour assurer la sécurité de la région de l'Arava, s'étendant de la mer Morte à Eilat. Ils ont été tués à un poste de garde près de la barrière frontalière avec l'Égypte, atteints par les balles d'un officier de police égyptien qui s'était infiltré en territoire israélien. Dahan, originaire d'Ofakim, a été tué plus tard au cours des échanges de tirs qui ont permis d'éliminer le terroriste.

"Je tiens à dédier cette victoire aux victimes de l'attentat. Ce n'était pas une journée facile pour le pays", a déclaré Turgeman. "J'espère que nous avons apporté un peu de joie à tout le monde. Je suis très ému. J'ai fait ce que je sais faire et je suis heureux que le ballon soit entré dans les filets", a-t-il ajouté.

Le sélectionneur israélien, Ofir Haim, était satisfait à la fin du match : "Nous avons uni le pays. Que Dieu bénisse Israël. Avant tout, nous sommes heureux de cela. Nous étions les meilleurs et nous le méritions. Après avoir manqué deux penalties, je voulais mourir (sic), mais cette équipe est incroyable. Maintenant, nous devons atteindre la finale".

Israël, qui a déjà été finaliste du Championnat d'Europe des moins de 19 ans de l'UEFA l'année dernière, affrontera jeudi le vainqueur du match qui oppose les États-Unis à l'Uruguay.