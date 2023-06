Les investisseurs sont davantage intéressés par la renommée et l'influence de la marque que par les bénéfices financiers

La valorisation des clubs de football continue d'atteindre des sommets inédits. Cette année, la valorisation moyenne des 30 clubs présents dans le classement du magazine Forbes s'élève à 2,17 milliards de dollars. En 2022, le magazine économique avait évalué 20 clubs avec une valorisation moyenne de 2,53 milliards de dollars.

En 2023, les 20 clubs de tête affichent une valorisation moyenne de 2,89 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 14 %. Cette hausse de la valorisation des clubs ne s’explique pas seulement par l'augmentation du chiffre d'affaires, qui n'a augmenté que de 2,5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre une moyenne de 496 millions de dollars par club.

Selon Forbes, la clé de cette hausse réside principalement dans les multiples d'entreprise (valeur de l’entreprise sur son chiffre d’affaires) plus élevés que les investisseurs sont prêts à payer pour acquérir un club. Le multiple d'entreprise moyen pour les 20 clubs les plus valorisés au monde cette année est de 5,9, contre 4,8 l'année dernière. Par exemple, Manchester United, classé deuxième, pourrait bientôt être racheté pour environ 6 milliards de dollars. Le Paris Saint-Germain (PSG) envisage également de lever des fonds grâce à une vente minoritaire qui valoriserait le club à plus de 4 milliards de dollars, soit environ 5,7 fois son chiffre d'affaires.

Giuseppe CACACE / AFP Les joueurs du PSG célèbrent leur victoire avec le trophée après avoir remporté le match de football de la Riyadh Season Cup entre les Riyadh All-Stars au King Fahd Stadium de Riyad le 19 janvier 2023

Ces valorisations importantes s'expliquent en grande partie par le fait que les investisseurs sont davantage intéressés par la renommée et l'influence de la marque que par les bénéfices financiers. Ainsi, bien que Manchester United ait généré un bénéfice d'exploitation de 108 millions de dollars lors de l'exercice 2021-2022, les investisseurs voient davantage le potentiel de croissance de la marque que les profits actuels. Le PSG, quant à lui, a enregistré un bénéfice d'exploitation négatif de 219 millions de dollars au cours de la même période, tandis que le LAFC a réalisé un bénéfice d'exploitation de seulement 8 millions de dollars. En moyenne, les 30 clubs les plus valorisés au monde ont enregistré un bénéfice d'exploitation moyen de 23 millions de dollars pour un chiffre d'affaires moyen de 386 millions de dollars cette année.