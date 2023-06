Football : l’Arabie saoudite futur propriétaire de l’Olympique de Marseille ?

"Le propriétaire de l’OM pourrait céder, même s'il avait refusé une première proposition, car le club n'a pas été une bonne affaire financière pour lui"

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis a annoncé sur RMC Sport que l'Arabie saoudite allait racheter un club français rival du Paris-Saint-Germain et nommerait Zinédine Zidane au poste d’entraîneur. "Michel Moulin m’a dit, et ça se passe 9 fois sur 10, que l’Arabie saoudite ne va pas s’arrêter là et qu’ils vont acheter un club français rival du Paris Saint Germain", a-t-il lâché dans l’émission l'Intégrale Sport de la chaîne.

Sans nommer directement le club phocéen, le profil correspondrait à l’Olympique de Marseille, surtout avec la nomination de Zidane, lui-même marseillais, aux commandes de l’équipe professionnelle.

Depuis plus de deux ans, les rumeurs sur la vente de l'OM sont nombreuses, sans pour autant que rien ne bouge dans l'organigramme marseillais. Malgré les informations annonçant son départ, Frank McCourt est pour le moment toujours en place. Le correspondant i24NEWS à Dubaï Bastien Borie a indiqué dimanche que malgré le refus d’une première proposition saoudienne de rachat de 200 millions d’euros, il y a trois ans, "l'Arabie saoudite, qui possède déjà trois clubs en Europe, Newcastle et Sheffield en Angleterre et Almeria en Espagne, pourrait augmenter la mise et le propriétaire de l’OM pourrait céder car l'OM n'a pas été une très bonne affaire financière pour lui".

Boris HORVAT (AFP/Archives) Le patron américain de l'Olympique de Marseille Frank McCourt

L’ambition saoudienne serait de concurrencer les Qataris, propriétaires du PSG depuis 2011. Une concurrence sportive mais aussi financière, qui permettrait à l’Arabie saoudite de concurrencer les grosses équipes européennes détenues par les Émiratis ou les Qataris, dont les valeurs augmentent en moyenne de 10 % à 15 % chaque année, a expliqué Bastien Borie.