Le Beitar Jérusalem privé de compétitions européennes après les débordements de ses supporters

Des supporters ont envahi le terrain pour célébrer la victoire, allumant des feux et interrompant la cérémonie de remise de médailles par le président Herzog

La Fédération israélienne de football a infligé une lourde sanction au Beitar Jérusalem à la suite d'incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Israël contre le Maccabi Netanya. Cette peine inclut notamment une interdiction de participation aux compétitions européennes lors de la saison prochaine.

Le match final, qui a vu la victoire du Beitar Jérusalem sur le Maccabi Netanya par trois buts à zéro au stade Sammy Ofer de Haïfa, a été marqué par des troubles après le coup de sifflet final.

Oren Ben Hakoon/Flash90 Des milliers de fans du Beitar Jerusalem envahissent le terrain du starde Sammy Ofer de Haifa, le 23 mars 2023

Des supporters ont envahi le terrain pour célébrer, allumant des feux et interrompant la cérémonie de remise de médailles à l'équipe victorieuse par le président Isaac Herzog. Certains auraient même dérobé une partie du matériel de la cérémonie. Le président Herzog a dû être évacué du terrain sous haute sécurité. Une cérémonie de rattrapage a été organisée pour l'équipe victorieuse le lendemain, dans la résidence du Président à Jérusalem.

Le Beitar Jérusalem a également écopé d'une amende de 70 300 shekels (17 500 euros), un handicap de trois points au début de la saison prochaine, et une réduction de points en sursis pour une durée d'un an, qui sera appliquée en cas de nouvel incident durant cette période.

Noam Revkin Fenton/Flash90 Les fans du Beitar Jerusalem et les membres de l'équipe célèbrent la victoire de l'équipe lors de la finale de la Coupe d'Etat, au Sacher Park à Jérusalem, le 24 mai 2023

Le club hiérosolymitain a déjà annoncé qu'il fera appel de cette décision. Mais si la sanction est confirmée, c'est le Maccabi Netanya, perdant de la finale, qui héritera du ticket européen du Beitar Jérusalem.

Les responsables de la coupe d'Israël ont même envisagé un moment de retirer le titre au Beitar Jérusalem, ce qui a entraîné une menace de procès de la part du club. Les responsables ont donc décidé de laisser la coupe au Beitar, tout en notant qu'ils "ne pouvaient pas trouver de bonnes raisons de lui permettre de jouir également des fruits et des droits économiques qui l'accompagnent".

Fondé en 1936, le Beitar est probablement le club de football le plus populaire d'Israël, mais aussi le plus controversé, en raison du racisme et de la violence manifestés par une partie de ses supporters.