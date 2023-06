Cyclisme : le Canadien Derek Gee signe un nouveau contrat avec l'équipe israélienne IPT

"L'avenir s'annonce brillant avec Derek aux couleurs d'IPT"

Le cycliste canadien Derek Gee a signé un nouveau contrat avec l'équipe israélienne Israel-Premier Tech (IPT). Le Canadien de 25 ans a dominé le Giro d'Italia, s'est fait un nom et a conquis le cœur des fans de cyclisme du monde entier, ce qui a incité l'équipe à signer un nouveau contrat de six ans, jusqu'en 2028.

"Nous savions que Derek avait un énorme potentiel lorsque nous avons tenté notre chance avec lui il y a quelques années. Mais, au Giro de cette année, Derek a prouvé qu'il avait la capacité de s'inscrire aux côtés des meilleurs coureurs du peloton professionnel. Ce fut une véritable fête pour Derek, ainsi que pour les jeunes coéquipiers qui l'accompagnaient dans notre équipe du Giro. En conséquence, nous avons décidé de récompenser Derek en signant pour un nouveau contrat de six ans, qui assurera son avenir", déclare le PDG d'IPT, Sylvan Adams.

"Je connais Derek depuis qu'il est enfant, il remportait des courses locales au Canada, alors qu'il accompagnait son père à des courses de vélo le week-end. IPT est le lieu où il doit être, comme c'est le cas pour les autres aspirants Canadiens et Israéliens. Nous attendons de grandes choses de ce coureur talentueux dans les années à venir."

Sprint cycling Derek Gee

Un peu plus d'une semaine après avoir roulé à Rome pour la dernière étape du Giro d'Italia, où Gee s'est battu pour quatre deuxièmes places et deux quatrièmes places, il a remporté le classement des coureurs les plus combatifs et a terminé deuxième du classement de sprint et de montagne. L'ampleur de ce qu'il a réalisé lors de son premier Grand Tour commence à se faire sentir.

"Je pense que cela a vraiment prouvé la confiance que l'équipe avait en moi. Je suis vraiment heureux de pouvoir montrer pourquoi l'équipe m'a fait confiance et de mettre cela sur papier avec ces résultats", confie Gee.

"La relation que j'entretiens avec les coureurs, le personnel et la direction, et voir la direction que peut prendre l'équipe du point de vue de la performance, est une chose dont je suis incroyablement désireux de faire partie à long terme. Cela me donne également la stabilité nécessaire pour essayer de nouvelles directions en tant que coureur", a-t-il déclaré.

Sprint cycling Derek Gee

"Derek Gee est un coureur phénoménal et nous le considérons comme un futur leader de cette équipe. Sa force physique et mentale fait de lui l'un des meilleurs cyclistes du peloton. Au-delà du talent, il est vraiment l'un des coureurs les plus gentils et les plus humbles et je pense que le monde du cyclisme l'a constaté dans la façon dont il s'est présenté au Giro. L'avenir s'annonce brillant avec Derek aux couleurs d'IPT", a conclu le directeur général de l'IPT Kjell Carlström.