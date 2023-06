Football : la fédération israélienne ne peut priver le Beitar Jérusalem de coupe d’Europe, juge l’UEFA

L'UEFA a déterminé que la commission de discipline de la fédération israélienne avait outrepassé ses pouvoirs

Dans une lettre adressée mardi à la fédération israélienne de football et au Beitar Jérusalem, l’Union européenne de football (UEFA) a déterminé que la commission de discipline de la fédération israélienne avait outrepassé ses pouvoirs en décidant d’exclure le club de Jérusalem de toute compétition européenne, après les troubles survenus après la finale de la coupe nationale.

Oren Ben Hakoon/Flash90 Des milliers de fans du Beitar Jerusalem envahissent le terrain du starde Sammy Ofer de Haifa, le 23 mars 2023

L’UEFA a déclaré que les membres de la commission de discipline n'avaient pas le pouvoir d'empêcher le Beitar Jérusalem de participer aux tournois européens, après avoir remporté la coupe nationale et ainsi gagné son ticket pour le deuxième tour de la Ligue Europa Conférence. En fait, l'UEFA dit qu’une telle décision signifierai l’annulation de la victoire du Beitar et la remise de la coupe au perdant de la finale, le Maccabi Netanya. Selon l’instance européenne, la commission de discipline israélienne ne peut pas utiliser seulement une partie du règlement.

Oren Ben Hakoon/Flash90 Des feux d'artifice allumés par les supporters du Beitar Jerusalem, le 23 mai 2023

La commission de discipline israélienne doit rediscuter de la question mardi prochain. La fédération israélienne quant à elle s’inquiète, car si la commission décide de maintenir la sanction malgré l’opposition de l’UEFA, Israël n’aura pas de représentant, vainqueur de la coupe nationale en Ligue Europa Conférence.

Oren Ben Hakoon/Flash90 Les supporters du Beitar Jerusalem investissent le terrain du stade Sammy Ofer à Haifa en Israël, le 23 mai 2023

Les juristes de la fédération israélienne estiment toutefois que la sanction du Beitar Jérusalem devrait être allégée et le club de Jérusalem aura probablement l’autorisation de participer à la coupe d’Europe. Une seconde option, beaucoup moins probable et d’infliger une défaite technique au Beitar et par-là même, donner la victoire au Maccabi Netanya et la place en coupe d’Europe.