Les sites sportifs irakiens ont suscité la polémique en omettant de mentionner le nom et le drapeau d'Israël lorsqu'ils ont rapporté les résultats de la Coupe du monde des moins de 20 ans, qui se déroule actuellement en Argentine. Israël, qui joue ce soir une demi-finale historique contre l'Uruguay, s'est qualifié en battant le Brésil au tour précédent par trois buts à deux lors d'un match d'anthologie.

Les sites d'information irakiens ont présenté des graphiques pour rapporter les résultats de la compétition, mais ont omis d'indiquer Israël dans leur tableau. Le site Iraqi Sport a ainsi publié le résultat du match du Brésil contre une équipe non identifiée.

Dans le tableau des demi-finales, le drapeau de l'Uruguay a été affiché, mais ni le nom ni le drapeau d'Israël n'ont été publiés. Le militant arabe-israélien Yoseph Haddad a dénoncé ce boycott sur les réseaux sociaux. "Qu'ils continuent à se ridiculiser et à essayer de faire disparaître le drapeau israélien et d'ignorer l'État d'Israël, et si Dieu le veut, l'équipe nationale d'Israël continuera à les obliger à se ridiculiser demain", a-t-il affirmé.

Dans l'autre demi-finale, la Corée du Sud, qui a battu le Nigeria (1-0) dimanche, défiera l'Italie. La dernière édition en 2019 a été remportée par l'Ukraine.

Initialement prévue en Indonésie, cette édition 2023 a été délocalisée en Argentine suite au refus des gouverneurs de province d'accueillir l'équipe d'Israël.