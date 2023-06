Football : l’Israélien Omer Atzili officiellement transféré aux Émirats

L'Israélien Omer Atzili pourrait évoluer aux côtés de l’Iranien Mohammad Mohebi, lui aussi sur le point de s’engager avec Al-Aïn

Le club des Émirats arabes unis d’Al-Aïn a annoncé officiellement vendredi le transfert du footballeur israélien Omer Atzili pour trois ans. Al-Aïn et le Maccabi Haïfa, où évoluait Atzili jusqu’à présent, ont trouvé un accord sur le montant de l’indemnité de transfert qui devrait tourner autour des 2 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire du joueur. Le salaire que percevra Omer Atzili dans le club émirati est lui, estimé à 1,8 million d'euros par saison hors primes de victoires.

https://twitter.com/i/web/status/1667107040198549505 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les médias émiratis ont annoncé qu’Al-Aïn n’était pas le seul club du pays à avoir exprimé son désir de recruter le footballeur israélien. Les clubs d’Al-Jazira et d’Al-Wahda avaient également entamé des négociations avec le joueur et le Maccabi Haïfa, sans s’aligner sur l’offre plus importante d’Al-Aïn, qui a terminé deuxième du championnat national.

Omer Atzili vient en remplacement du capitaine ukrainien Andriy Yarmolenko, sur le départ après avoir inscrit douze buts et délivré six passes décisives. Au sein du club d’Al-Aïn, on juge qu’Atzili peut faire beaucoup plus que cela et aidera grandement l’équipe à glaner un nouveau titre national l’an prochain.

Oren Ben Hakoon/Flash90 Omer Atzili

Le joueur star israélien pourrait évoluer aux côtés de l’Iranien Mohammad Mohebi, lui aussi sur le point de s’engager avec Al-Aïn. Le club est entraîné par le néerlandais Alfred Schreuder qui était de son côté en pourparlers avec le Maccabi Tel Aviv.