Toyota et Ferrari se disputent la victoire au centenaire des 24 Heures du Mans, avec seulement quelques secondes d'écart après 17 heures de course.

Après 17 heures de course, Toyota et Ferrari se livrent une bataille acharnée dimanche pour remporter le trophée du centenaire des 24 Heures du Mans qui se clôturera aux alentours de 16 heures. Ce spectacle palpitant marque le retour de la concurrence après cinq ans de domination de Toyota. Les deux hypercars japonaise et italienne se sont disputés la première place depuis le début de la course, ne se séparant que de quelques secondes tout au long de la nuit. Les averses ont transformé une partie du circuit en patinoire samedi en fin d'après-midi, perturbant la stratégie de nombreuses équipes. Cependant, la journée de dimanche s'annonce sèche, avec un ciel nuageux percé d'éclaircies.

AFP 24 heures du mans

Malgré le leadership de la Toyota N.8, la Ferrari N.51 s'est accrochée et a réussi à la doubler grâce à un ravitaillement rapide. En embuscade, la Cadillac N.2 suit de près, tandis que la Toyota N.7, victorieuse l'année dernière, a été contrainte à l'abandon après un accrochage.

La catégorie LMP2 et la LMGTE Am offrent également des duels passionnants, avec des écarts très serrés entre les voitures en compétition. Les spectateurs, qui se sont retirés pendant la nuit pour quelques heures de sommeil, sont revenus peu à peu dans la matinée.

Le centenaire des 24 Heures du Mans est marqué par l'intensité de la compétition et le retour des constructeurs historiques. Il ne reste plus que quelques heures avant que la course du centenaire des 24 Heures du Mans ne livre le nom de son vainqueur.