"Félicitations à l'équipe de football des jeunes israéliens pour leur exploit historique"

Israël a terminé à la troisième place du Mondial u20 en battant la Corée du Sud 3-1. C'est la toute première fois qu'une équipe israélienne connaît une telle réussite lors d'un championnat international de football.

Le pessimisme était pourtant de mise avant le début du match pour l'équipe bleu blanc, privée de ses meilleurs joueurs comme le gardien Tomer Sarfati, les défenseurs Or Israelov et Stav Lemkin et l'attaquant Dor Turgeman, tous déjà partis d'Argentine afin de s'entrainer pour l'Euro junior.

Malgré ces absences, l'équipe d'Israël a commencé le match en force, se créant plusieurs occasions dans les premières minutes. La 20e minute a été la bonne avec un premier but inscrit par le milieu de terrain Ran Benjamin.

Cet avantage a toutefois été de très courte durée puisque les Sud-Coréens ont obtenu un pénalty à la 21e minute, transformé par l'attaquant coréen Seon Wong Lee qui a signé l'égalisation de son équipe.

C'est ensuite Omar Senior qui a réussi à marquer le second but israélien, suivi d'Anan Halaili, auteur du but de la victoire sur un corner gagnant. Après la terrible déception à l'issue de leur défaite en demi-finale contre l'Uruguay, les joueurs israéliens ont laissé exploser leur joie, conscients de leur exploit et ravis malgré tout d'avoir décroché la troisième place du podium.

Le président Isaac Herzog a aussitôt salué la victoire de l'équipe sur Twitter : "Félicitations à l'équipe de football des jeunes israéliens pour leur exploit historique - la troisième place de la Coupe du monde ! Vous terminez un voyage merveilleux et passionnant dans le Mondialito et nous sommes tous fiers de vous."