Mondialito : "Nous nous sommes sentis portés par le pays" (joueurs israéliens sur i24NEWS)

"L'Uruguay l'a emporté en demi-finale car ils ont mieux joué que nous"

Ils ont hissé les couleurs d'Israël au sommet, devenant les héros de tout un pays. i24NEWS s'est entretenu avec deux joueurs de l'équipe bleu blanc qui a décroché la médaille de bronze en Argentine au Mondialito.

Luis ROBAYO / AFP Les supporters de l'équipe israélienne lors du Mondialito en Argentine

Ilai Madmon, capitaine de l'équipe et Tai Abed ont confié que le soutien de leur pays leur avait donné des ailes. "Nous avons ressenti un soutien extraordinaire de la part de la population israélienne pendant le tournoi. Les gens nous ont fait part de leur bonheur et ça nous a donné encore plus de motivation. Nous voulions continuer à les rendre heureux", a relaté Ilai Madmon.

Tai Abed raconte que malgré sa déception après sa défaite en demi-finale, l'équipe était décidée à remporter le match pour la troisième place, et à rapporter une médaille en Israël. "On s'était bien préparés et on est très heureux d'avoir gagné", s'est-il réjoui.

Evoquant les raisons de la défaite de l'équipe en demi-finale contre l'Uruguay - vainqueur du tournoi - Ilai Admon a exclu la fatigue supposée des joueurs. "La fatigue n'est pas un facteur qui entre en ligne de compte lorsqu'on arrive à ce niveau du jeu, d'autant plus que c'était notre première demi-finale d'un tel tournoi. L'Uruguay l'a emporté car il a tout simplement joué mieux que nous dans ce match. On y a mis tout notre cœur, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais cette fois n'a pas suffi. Quoi qu'il en soit, je suis fier de ce que nous avons accompli dans ce Mondial."

Conscients des espoirs que la jeune équipe israélienne suscite, les deux joueurs se sont dits confiants dans sa capacité à progresser, et confiants dans l'avenir du football israélien. Ils rêvent déjà de rejoindre l'autre Mondial, "le vrai". Tout Israël veut y croire...