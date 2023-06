Les héros de retour : l'équipe nationale d'Israël U-20 atterrit à Tel Aviv

L'équipe, qui a réalisé l'un des exploits les plus remarquables de l'histoire du sport israélien, a été chaleureusement accueillie à l'aéroport Ben Gourion

L'équipe nationale des moins de 20 ans d'Israël est arrivée à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv après son parcours remarquable lors de la Coupe du monde 2023 en Argentine, conclu par une incroyable troisième place. L'équipe, qui a établi un des exploits les plus retentissants de l'histoire du sport israélien, a été accueillie avec enthousiasme par les amis et les familles des joueurs au terminal VIP Fattal, où une célébration a eu lieu pour marquer leur retour.

Dans une ambiance joyeuse, les joueurs ont fièrement exhibé leurs médailles, tandis que l'entraîneur Ofir Haïm a prononcé un discours émouvant. "Personne n'est plus heureux que moi. Tout a commencé à l'Euro l'été dernier, où l'on disait que c'était un hasard, et pourtant nous voici, décrochant la troisième place mondiale. À l'État d'Israël, merci pour votre soutien indéfectible, votre amour et votre accueil chaleureux. Nous vous chérissons. Je suis convaincu que nos talentueux joueurs continueront à s'intégrer encore mieux dans leurs équipes respectives." Après chaque match, le sélectionneur appelait immédiatement son fils Or, qui est atteint d'autisme. "Ma priorité absolue est de l'embrasser et de le couvrir de baisers. Il m'a énormément manqué", a ajouté Ofir Haïm.

Le capitaine de l'équipe Ili Madmon a également pris la parole pour faire part des émotions vécues par son équipe. "Nous nous sommes lancés dans un voyage remarquable et exaltant, et j'espère que nous pourrons continuer à créer d'autres moments extraordinaires. Je remercie sincèrement nos familles qui nous ont soutenus dans les moments difficiles et joyeux qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Être le capitaine de l'équipe nationale israélienne est pour moi un honneur suprême", a-t-il affirmé.

Andres Larrovere / AFP Les joueurs d'Israël célèbrent leur victoire sur le Brésil 3-2 en prolongation du match de quart de finale de la Coupe du monde U-20, en Argentine, le 3 juin 2023.

Enfin, le président de l'association israélienne de football Shino Zuares s'est enfin réjoui de la performance de la sélection, rendant hommage à "des individus remarquables". "Nous aurons le privilège de les avoir avec nous pendant de nombreuses années, car ils continuent de dépasser toutes les attentes et de transformer nos rêves en réalité. Je le proclame haut et fort : Israël est vice-champion d'Europe et médaillé de bronze au niveau mondial. Ce n'est pas un rêve. Bienvenue dans la réalité."