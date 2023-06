Le footballeur israélien Omer Atzili présenté aux Émirats comme roumain

Omer Atzili a obtenu de ne pas jouer ni s’entraîner pendant plusieurs fêtes juives, notamment Yom Kippour

Le footballeur israélien Omer Atzili a été présenté officiellement mercredi par le club émirati d’Al-Aïn, devenant ainsi le premier Juif israélien à évoluer dans un pays arabe. Cependant, Omer Atzili a été présenté comme un joueur roumain et non israélien, le club profitant du passeport européen du joueur obtenu en 2015, a rapporté jeudi la chaîne israélienne N12.

De nombreux fans d’Al-Aïn étaient contre la signature du joueur israélien et disent ne pas être dupes de son "identité" roumaine. "Al-Aïn ne vous dit pas que c’est un joueur israélien qui a signé et non un Roumain", a rapporté un média des Émirats. "La honte d’Al-Aïn continue", a-t-il ajouté. "Al-Aïn force ses fans à encourager un joueur dont ils n'ont jamais voulu. Le joueur israélien polluera l'image du club", a quant à lui déclaré Ahmed Al Nuaimi, le président de l’association contre la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël.

La chaîne qatarie Al Jazeera a de son côté étonnamment salué la signature d’Omer Atzili, sans occulter sa nationalité israélienne. "La plus grande star du championnat israélien arrive aux Émirats. Atzili, qui portera le numéro 7, est un achat majeur pour la saison prochaine. C'est une nouvelle étape dans la normalisation entre Israël et les Émirats. Historique", a dit la chaîne.

Certains détails du contrat signé entre Omer Atzili et Al-Aïn ont été révélés. Avant d’accepter le transfert, l’ancien joueur du Maccabi Haïfa avait quelques exigences relatives à sa religion juive. Il a ainsi obtenu de ne pas jouer ni de s’entraîner pendant plusieurs fêtes juives, notamment Yom Kippour. La direction du club a indiqué vouloir respecter les convictions religieuses du joueur.

Une autre clause du contrat stipule que l’Israélien ne se déplacera pas hors des Émirats pour les matchs de Ligue des champions d’Asie, compétition dans laquelle Al-Aïn est susceptible de rencontrer des clubs de pays hostiles à Israël comme l’Iran ou la Syrie. Son passeport roumain aurait pu lui permettre de jouer mais ni lui, ni le club, n’ont souhaité prendre le risque.