Manchester Utd négocie avec le Sheikh Jassim du Qatar pour une vente de plus de 6 milliards de dollars

Manchester United ne serait pas autorisé à négocier avec un soumissionnaire autre que Sheikh Jassim pour la période d'exclusivité

Le club de football anglais Manchester United (MANU.N) négocie l'octroi de l'exclusivité au consortium dirigé par le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani du Qatar dans les pourparlers pour une vente à plus de 6 milliards de dollars.

Les membres de la famille Glazer, qui détiennent des participations minoritaires dans Manchester United et le contrôlent grâce à une structure d'actions à deux classes, encaisseraient la somme dans le cadre de l'accord proposé.

L'offre qatarie est actuellement considérée par les Glazer plus favorablement qu'une offre du milliardaire britannique Jim Ratcliffe, fondateur du producteur de produits chimiques INEOS, ont ajouté les sources.

Manchester United est largement considéré comme l'un des atouts les plus précieux du monde du sport. Un accord de 6 milliards de dollars ferait de cet accord l'un des plus importants accords jamais conclus, après la vente de taille similaire des commandants de Washington de la Ligue nationale de football plus tôt cette année.

Les actions de Manchester United ont bondi de près de 15%.

Manchester United ne serait pas autorisé à négocier avec un soumissionnaire autre que Sheikh Jassim pour la période d'exclusivité. Les sources ont averti qu'une nouvelle offre de Ratcliffe pourrait empêcher Sheikh Jassim d'obtenir l'exclusivité.