Basket : Victor Wenbanyama, premier Français numéro 1 de la draft NBA

Le jeune basketteur français de 19 ans, Victor Wenbanyama a été choisi jeudi soir à New York, en première position de la draft NBA, cérémonie annuelle qui permet aux clubs de choisir les jeunes joueurs qui entrent sur le marché professionnel. Le géant de 2,21 mètres devient le premier Français de l’histoire à être numéro un et seulement le deuxième européen.

Victor Wenbanyama est considéré comme le plus grand espoir du basket mondial depuis LeBron James, il y a vingt ans. Le Français a été sélectionné par les San Antonio Spurs, l’ancienne équipe d’un autre français célèbre, Tony Parker, qui y a laissé une trace indélébile avec quatre victoires en championnat NBA.

Bilal Coulibaly, un autre joueur français, a quant à lui été choisi par les Indiana Pacers en 7e position, avant d'être transféré dans la foulée aux Washington Wizards. Deux Français dans le top 10 de la draft, du jamais vu, alors qu’aucun bleu n’avait été retenu plus haut que la septième place avant jeudi soir.

Deux autre basketteurs tricolores ont également été sélectionnés, a des positions bien plus basses cependant, constituant une petite déception. Rayan Rupert a été choisi au second tour en 43e par les Portland Trailblazers et Sidy Cissoko en 44e, lui aussi par San Antonio, où il évoluera donc aux côtés du prodige Wenbanyama.