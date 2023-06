Football/Coupe du monde 2030 : L’Arabie saoudite ne devrait pas se porter candidate

Le pays devrait se concentrer sur l'édition 2034

L’Arabie saoudite ne devrait pas se porter candidate pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 mais viserait plutôt l’édition 2034, a rapporté le média RMC Sport.

Selon le média français, il y a peu de chances pour le pays d’aboutir à une victoire pour l’organisation en 2030 face au trio Espagne, Portugal et Maroc. Plusieurs confédérations, dont l’UEFA et la CAF (Confédération africaine de football) ont déjà apporté leur soutien à leur candidature.

BERTRAND GUAY / AFP Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman smiles as he arrives at the Elysee Palace in Paris, France.

En mars, le roi Mohammed VI avait annoncé que le Maroc se joignait à la candidature de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation du Mondial 2030 qui marquera le centenaire de la plus populaire des compétitions sportives. La Coupe du monde de football fêtera en 2030 son centenaire, un siècle après la première édition organisée et remportée par l'Uruguay, qui a officialisé sa candidature conjointe avec l'Argentine, le Paraguay et le Chili pour 2030.