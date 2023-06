L'équipe israélienne de nage artistique médaillée d'or aux Jeux européens de Cracovie

"Il n'y a rien de plus symbolique que de se tenir la tête haute et de chanter l'hymne national israélien à seulement 10 minutes d'Auschwitz"

L'équipe israélienne de nage artistique (anciennement "natation synchronisée") a remporté samedi une médaille d'or lors des Jeux européens qui se déroulent en Pologne, à seulement "10 minutes d'Auschwitz". Israël a obtenu la première place dans l'épreuve de routine acrobatique par équipe, tandis que l'Allemagne a remporté la médaille d'argent et la Turquie la médaille de bronze.

La présidente de l'Association olympique israélienne, Yael Arad, a exprimé sa satisfaction face à cette victoire. "Cette matinée a été remplie d'émotions avec la première médaille remportée par la délégation aux Jeux", a déclaré Mme Arad à Channel 13. "Il n'y a rien de plus symbolique que de se tenir la tête haute et de chanter l'hymne national israélien à seulement 10 minutes d'Auschwitz", a-t-elle ajouté, affirmant que toute l'équipe avait les larmes aux yeux.

"Nous avons promis de perpétuer la mémoire de nos frères juifs et c'est ce que nous faisons", a-t-elle affirmé.

Les Jeux se déroulent dans la ville de Cracovie, en Pologne, située à environ 60 kilomètres du site du camp de la mort nazi. Auschwitz-Birkenau est devenu un symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie, au cours duquel six millions de Juifs européens ont péri, dont un million ont été tués dans ce camp entre 1940 et 1945, ainsi que plus de 100 000 personnes non juives.