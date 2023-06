Football : le défenseur Kalidou Koulibaly quitte Chelsea pour l'Arabie saoudite

Les observateurs du football imaginaient que seuls des joueurs de plus de 35 ans en fin de carrière rejoindraient des clubs saoudiens sur le modèle de Ronaldo

Après Karim Benzema, Ngolo Kanté ou encore Ruben Neves, c'est au tour du défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly de rejoindre l'équipe saoudienne d'Al-Hilal, a annoncé dimanche le club anglais Chelsea, sans préciser le montant du transfert. Le joueur de 32 ans avait rejoint la capitale londonienne l'été dernier en provenance de Naples, mais il avait globalement déçu lors d'une saison très compliquée pour les Blues qui ont fini 12e de Premier League et connu trois entraîneurs différents.

JUNG Yeon-je / AFP Kalidou Koulibaly

Les détails de son contrat avec le club de Saudi Pro League n'ont pas filtré mais la presse évoque une indemnité de transfert autour de 23 millions d'euros, pour un joueur "acheté" 38 millions d'euros il y a un an.

Ce nouveau recrutement s'inscrit dans un phénomène qui semble prendre de l'ampleur puisque la lucrative ligue saoudienne espère également recruter le Marocain Hakim Ziyech, le gardien Edouard Mendy et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

"Mêler carrière et pratique religieuse"

Les observateurs du football imaginaient que seuls des joueurs de plus de 35 ans en fin de carrière rejoindraient des clubs saoudiens sur le modèle de Cristiano Ronaldo, sauf que les clubs saoudiens attirent de plus en plus de joueurs dans la force de l’âge. "Pour les joueurs de confession musulmane, c’est important de se rapprocher de La Mecque et de pouvoir combiner carrière et pratiques religieuses", explique Raphaël Hassine, journaliste i24NEWS.

FRANCK FIFE / AFP L'attaquant français Karim Benzema lors d'une séance d'entraînement au stade Jassim-bin-Hamad à Doha, avant la Coupe du monde de football Qatar 2022, le 17 novembre 2022

L'attractivité financière n'est pas non plus à négliger... Karim Benzema avait l’intention de rester une saison supplémentaire au Real Madrid, mais il a changé d’avis face à l’offre salariale astronomique du club saoudien (Il devrait empocher environ 200 millions d'euros par saison, soit 600 millions d'euros en tout, sans compter divers avantages) car aucun club européen n’aurait pu lui offrir un tel contrat à son âge (35 ans). "Après le Qatar et les Émirats, l’Arabie saoudite utilise sa puissance financière pour améliorer son image dans le monde via le sport. Si le Championnat de football saoudien ne pourra pas rivaliser avec les meilleures ligues européennes, ces achats de grands joueurs attirent la curiosité des fans de football", a-t-il conclu.