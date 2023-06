Football: l'arrivée de Keane au Maccabi Tel Aviv provoque la colère des Irlandais

Depuis sa nomination en Israël, les réseaux sociaux de l’ex-footballeur sont inondés de condamnations

La protestation anti-israélienne contre l’arrivée de l’ancien international irlandais Robbie Keane au poste d’entraîneur du Maccabi Tel Aviv prend de l'ampleur en Irlande. Depuis sa nomination en Israël, les réseaux sociaux de l’ex-footballeur sont inondés de condamnations, selon lesquelles, en s'installant en Israël, il soutient les "crimes de guerre contre les Palestiniens".

https://twitter.com/i/web/status/1673255724619579392

Chris Andrews, un politicien irlandais du parti nationaliste du Sinn Féin, anti-israélien notoire, antisémite qui a déjà partagé du contenu néonazi, est le principal leader des manifestations anti-israéliennes et des protestations contre Robbie Keane sur les réseaux sociaux, selon le site israélien Walla. Homme politique controversé impliqué dans d'innombrables scandales dans le passé, Chris Andrews a réussi à influencer des centaines, voire des milliers d'Irlandais qui vénéraient l’ancien joueur jusqu’à sa nomination à Tel Aviv. Ses anciens admirateurs le critiquent aujourd’hui pour son "terrible choix moral".

https://twitter.com/i/web/status/1673694158136004611

"Je suis très, très déçu par l'icône du football irlandais Robbie Keane pour avoir signé avec un club raciste et une équipe de l'apartheid comme le Maccabi Tel Aviv", a tweeté Andrews mardi après la conférence de presse de présentation de Robbie Keane à Tel Aviv. "Keane peut montrer l’exemple et boycotter l'État d'apartheid d’Israël, mais il choisit consciemment de ne pas le faire", a-t-il ajouté. Robbie Keane à quant à lui indiqué lors de cette conférence de presse être venu en Israël pour s’occuper uniquement de football et non de politique.