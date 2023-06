Tour de France : un maillot spécial met à l'honneur le tourisme israélien

"Notre maillot du Tour de France est une célébration du tourisme israélien"

L'équipe Israël – Premier Tech s'alignera sur le Tour de France, qui débute samedi, avec un maillot spécial pour braquer les projecteurs de la scène cycliste mondiale sur Israël. Le style du maillot s'inspire du sentier national d'Israël, le sentier pédestre et cyclable qui s'étend du kibboutz Dan, au nord, à Eilat, au sud, et traverse les paysages les plus exotiques d'Israël.

https://twitter.com/i/web/status/1673979543172833282 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le sentier couvre plus de mille kilomètres de terrain et est marqué par trois bandes ; le blanc représentant le mont Hermon au nord, le bleu représentant la côte d'Israël et le orange représentant le désert du sud. Le maillot, conçu par Élie Desgreniers de Premier Tech et produit par EKOÏ, reprend les couleurs du balisage du sentier et arbore la carte sur le devant du maillot.

https://twitter.com/i/web/status/1673964616030748672 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Israel Premier Tech Israel Premier Tech

"Depuis que j'ai déménagé en Israël, j'ai assumé le rôle d'"ambassadeur auto-désigné d'Israël. Avec notre maillot j'espère que ce sentier si spécial, qui relie de nombreuses attractions vraiment exceptionnelles d'Israël, suscitera l'intérêt parmi les centaines de millions de fans de cyclisme à travers le monde. Ils ne seront pas déçus, car Israël est une merveille, à la fois berceau de la civilisation, des soins de santé de pointe, de la technologie, de l'agriculture et des sciences de l'environnement", a déclaré Sylvan Adams, propriétaire d'IPT.

Israel premier Tech Israel premier Tech

Sprint cycling Derek Gee

Ido Shavit, PDG de la Cycling Academy a affirmé que "notre maillot du Tour de France est une célébration du tourisme israélien. Israël – Premier Tech fera rayonner les paysages extraordinaires et diversifiés et les destinations incontournables

en Israël. De Massada à Jérusalem, en passant par Tel Aviv et le Néguev, nous invitons nos fans à découvrir Israël tout au long du Tour de France, où nous espérons que nos coureurs se démarqueront avec ce maillot spécial."