Les Bleus et Blancs ont battu la République Tchèque un but à zéro et valident leur ticket pour la suite de la compétition

Après leurs cadets des moins de 20 ans, les footballeurs "espoirs" israéliens (moins de 23 ans) ont eux aussi réalisé un exploit en validant mercredi leur ticket pour les quarts de finale de l'Euro qui se tient en Georgie. Au cours d'un match tendu, les Israéliens ont battu la République Tchèque grâce à un but du défenseur central du Maccabi Netanya, Omri Gandelmann, à la 82è minute. https://twitter.com/i/web/status/1674113594479505408 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . Grâce à cette victoire, les Bleus et Blancs accrochent la deuxième place de leur groupe derrière l'Angleterre, ce qui leur garantit de poursuivre leur parcours dans la compétition. Au début du mois, Israël a obtenu le meilleur résultat de son histoire en Coupe du monde en battant la Corée du Sud (3-1) pour prendre la troisième place du Mondial des moins de 20 ans en Argentine, au terme d'un parcours époustanflant. https://twitter.com/i/web/status/1674114898689703938 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .