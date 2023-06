Thibault Courtois et l'Israélienne Mishel Gerzig se sont dits "oui" !

Le footballeur belge et la mannequin israélienne ont célébré leur union en présence de 300 invités dans un cadre prestigieux, près de Cannes

Le gardien de but de l'équipe nationale de Belgique, Thibault Courtois, a uni sa destinée à celle de sa fiancée, la mannequin israélienne Mishel Gerzig, lors d'une cérémonie majestueuse qui s'est déroulée sur deux jours, en début de semaine, sur la Côte d'Azur. Cette union a rassemblé un parterre de personnalités prestigieuses, parmi lesquelles Florentino Perez, le président du Real Madrid, club où évolue Courtois, ainsi que Yassine Bono, gardien de but marocain, remarqué pour ses performances à la dernière Coupe du Monde.

La cérémonie a su allier les traditions chrétiennes et juives, respectant ainsi les croyances et origines des deux mariés. Selon SudInfo, le quotidien belge, les festivités ont débuté dimanche, et non pas le samedi, en respect du shabbat pour Mishel Gerzig et sa famille.

Les festivités ont commencé avec une réception qui s'est déroulée dimanche soir à "L'écrin", un bar situé en bord de mer. Les réjouissances ont continué le lundi soir au prestigieux Château de la Croix des Gardes. Niché sur une colline portant le même nom, le domaine offre une vue imprenable sur Cannes, les îles de Lérins et la mer Méditerranée. La cérémonie, qui s'est déroulée au coucher du soleil, a été un moment fort de cette union, ponctué par l'animation musicale du célèbre DJ Martin Garrix, pour le plus grand plaisir des jeunes mariés, passionnés de musique.

Même si les détails précis de la cérémonie et du repas n'ont pas filtré, le couple a partagé quelques clichés mardi soir, offrant un premier aperçu de la soirée.