Football : Israël affronte l'ogre anglais en demi-finale de l'Euro Espoirs

Tout le pays sera dernière cette équipe étonnante, qui a déjoué tous les pronostics, avec l'espoir que le rêve se prolonge jusqu’à samedi

Le football israélien est à un tournant. Ce soir, à 19 heures (heure israélienne), l'équipe des moins de 21 ans affrontera l'Angleterre en demi-finale du Championnat d'Europe Espoirs à Tbilissi, en Géorgie. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors des phases de poules, et les Anglais s’étaient imposés deux buts à zéro, grâce à des réalisation du milieu de Newcastle, Anthony Gordon et celui d’Arsenal Emile Smith Rowe. En cas de défaite face au favori du tournoi, aucun reproche ne sera adressé aux Israéliens qui ont déjà réalisé l'exploit de se qualifier pour les demi-finales en battant le pays hôte au tour précédent.

Les performances exceptionnelles des jeunes équipes israéliennes donnent cependant envie de voir les moins de 21 ans continuer à repousser les limites et accéder la finale. Une victoire sera un nouvel exploit pour cette génération dorée : l'année dernière, Israël a terminé deuxième du Championnat d'Europe des moins de 19 ans. Ils se sont également distingués lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans qui s'est déroulée le mois dernier en Argentine, où ils ont notamment battu le Brésil et remporté la médaille de bronze. De plus, leur présence en demi-finales, en Géorgie leur assure une place aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, un exploit impensable il y a quelques mois encore.

Mais dans la ville portuaire de Batoumi, Israël partira avec un handicap important, puisque son gardien titulaire, Daniel Peretz, qui avait multiplié les exploits contre la Géorgie en quart de finale, sera suspendu. C’est donc au portier du Maccabi Netanya, Tomer Tzarfati, que reviendra la tâche de repousser les assauts des attaquants anglais.

https://twitter.com/i/web/status/1676146642897059840 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Pour espérer vaincre les Three Lions, les Israéliens devront s'appuyer sur une défense de fer et leur intelligence tactique. L'entraîneur de la sélection, Guy Luzon, a fait preuve d’humilité, hier, en conférence de presse. "Vous n'avez pas besoin d'être un génie du football pour voir la différence de niveau entre eux et nous", a-t-il reconnu. "Nous ne pouvons pas les battre physiquement, ni en vitesse, ni en rythme, et certainement pas en talent. Mais nous pouvons l’emporter en étant rusés et astucieux", a souligné le technicien.

Les joueurs israéliens, qui ont reconnu avoir été secoués par l’attentat de Tel-Aviv hier, sont également conscients qu’une telle opportunité est rarissime et qu’elle ne se représentera pas nécessairement de sitôt. Ils arriveront ainsi sur le terrain avec leur mentalité à toute épreuve et tenteront de jouer leur va-tout pour se qualifier pour la finale de samedi. "S'ils nous sous-estiment, peut-être que cela peut jouer en notre faveur. Nous sommes ici pour nous qualifier pour la finale, pas pour passer le temps", a affirmé, conquérant, Stav Lemkin, défenseur central de l'Hapoël Tel-Aviv.

A 19 heures, tout le pays sera dernière cette équipe étonnante, qui a déjoué tous les pronostics, avec l'espoir que le rêve se prolonge jusqu’à samedi.