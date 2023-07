Les Israéliens se sont procurés des occasions franches, mais face à l'Angleterre et sa ribambelle de stars en devenir, la marche était trop haute

L'équipe nationale israélienne a quitté l'Euro Espoirs en Géorgie la tête haute, portée par de grands espoirs pour l'avenir. La formidable aventure des Bleus et Blancs dans le Championnat d'Europe des moins de 21 ans s'est achevée mercredi soir, avec une défaite en demi-finale 3 buts à 0 face à l'Angleterre. Les Israéliens n'ont pas démérité et se sont procurés des occasions franches, mais face à l'équipe des Three Lions et sa ribambelle de stars en devenir, la marche était trop haute.

Malgré ce revers, Guy Luzon, le sélectionneur, et ses joueurs méritent des éloges pour leur remarquable performance, qui marque un tournant historique pour le football israélien.

Peu, voire personne, n'avait imaginé que l'équipe de Luzon puisse figurer dans le dernier carré de la compétition, surtout après avoir été placée dans le même groupe que des grandes nations du football telles que l'Angleterre et l'Allemagne. Pourtant, cette équipe soudée et dotée d'un mental de fer a accompli des prouesses et fait preuve de caractère, notamment en marquant un but spectaculaire contre la République tchèque lors d'un match décisif en phase de poule, et en éliminant la Géorgie aux tirs au but en quart de finale.

Elle a ainsi atteint un stade de la compétition que beaucoup considéraient comme inaccessible il y a encore deux semaines, et s'est surtout qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Cette génération dorée s'est ainsi arrogée le droit de participer à une nouvelle compétition internationale prestigieuse où elle aura l'opportunité de faire à nouveau chavirer les supporters israéliens.