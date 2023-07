Cyclisme : Sep Vanmarcke, d'Israel Premier Tech, arrête sa carrière en raison de problèmes cardiaques

"Si je continue, le tissu pourrait se développer et entraîner une insuffisance cardiaque. C'est une décision terriblement douloureuse et brutale"

Le cycliste professionnel belge Sep Vanmarcke, âgé de 34 ans, a annoncé qu'il prenait sa retraite après une carrière de 14 ans, dont deux ans et demi chez Israël - Premier Tech (IPT), en raison de problèmes cardiaques.

En 14 saisons professionnelles, Vanmarcke a notamment remporté le Het Nieuwsblad en 2012 et la Bretagne Classic en 2019. Il a aussi fini à deux reprises troisième du Tour des Flandres en 2014 et 2016 et deuxième de Paris-Roubaix en 2013. Vanmarcke a été l'un des favoris du public en Belgique. Le cycliste professionnel a remercié sa famille, ses amis, ses supporters et les membres de son équipe pour leur soutien.

Sprint Cycling Le cycliste professionnel Sep Vanmarcke à la Maryland Classic.

"Lorsque j'ai arboré un numéro pour la première fois en 2003, je n'ai jamais osé rêver d'une carrière professionnelle. J'ai fini par vivre ce rêve pendant 14 ans, avec des hauts et des bas", a déclaré Vanmarcke dans un communiqué. "J'aurais aimé continuer au plus haut niveau pendant quelques années de plus et réaliser d'autres grandes performances avec IPT dans les plus grandes courses. C'est très triste et douloureux d'annoncer la fin de ma carrière de cette manière. En même temps, je suis reconnaissant que les problèmes cardiaques aient été découverts à temps. Le cyclisme sera toujours ma passion. Je vais maintenant prendre le temps d'être avec ma famille", a-t-il ajouté. "Si je continue, le tissu pourrait se développer et entraîner une insuffisance cardiaque. C'est une décision terriblement douloureuse et brutale, mais il n'y a pas d'autre option", a expliqué le Belge dans un message posté sur Instagram.

David Stockman (Belga/AFP/File) Le cycliste professionnel Sep Vanmarcke à la Maryland Classic.

"Depuis trois ans que Sep court pour Israel - Premier Tech, il est devenu un membre à part entière de notre famille et nous sommes tristes de le voir prendre sa retraite de cette manière. Notre priorité absolue est la santé de Sep et nous sommes reconnaissants que cette complication ait été détectée maintenant", a déclaré Kjell Carlström, directeur général d'IPT, au nom de l'équipe. "Nous sommes incroyablement reconnaissants de la passion et des qualités de leader dont il a fait preuve au cours de sa carrière chez nous, et ce fut un plaisir absolu de voir Sep courir sous les couleurs d'IPT", a ajouté Kjell Carlström.

Yonatan Sindel/Flash90 Sylvan Adams

"Nous avons tous été choqués d'apprendre que Sep souffrait d'un problème cardiaque qui l'empêchera de reprendre la compétition. En même temps, nous sommes soulagés que le problème ait été découvert, car la santé et le bien-être de Sep sont des priorités, pour Sep, sa famille et sa famille IPT. Sep m'a dit qu'il aimait cette équipe, dont il est l'un des leaders", a déclaré Sylvan Adams, propriétaire d'IPT, à i24NEWS. "Nous avions parlé récemment, et je lui avais donné mon engagement personnel qu'il prendrait sa retraite en tant que membre d'IPT lorsqu'il le déciderait. Nous n'avions pas réalisé que cela se produirait si soudainement. Je souhaite à Sep le meilleur et une longue vie pour qu'il puisse profiter de ses futurs petits-enfants", a déclaré M. Adams.

i24NEWS sponsorise l'équipe cycliste israélienne Israel Premier Tech.