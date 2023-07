Les Israéliennes tentent de lancer une ligue féminine de footvolley

Ce sport unique est une combinaison de foot et de volley

Le footvolley a envahi les plages de Tel-Aviv, avec des centaines de personnes qui pratiquent ce sport unique qui combine football et volley-ball.

Le footvolley a des racines brésiliennes, mais ces dernières années, il est devenu très populaire en Israël, devenant plus qu'un simple passe-temps sur la plage.

"Je me réveille le matin et le premier endroit où je vais, c'est la plage. Je reçois une balle au visage, et je transpire, c'est comme cela que je commence ma journée", a déclaré à i24NEWS Illy Levy, une joueuse professionnelle de footvolley en Israël.

Promenez-vous le long des plages de Tel-Aviv et vous verrez des ballons de football voler sur des terrains de volley-ball sur le sable. Ce qui rend le sport si difficile, c'est que les joueurs ne peuvent pas toucher le ballon avec leurs mains.

"Vous finissez par utiliser vos pieds, votre épaule, votre poitrine, votre tête, mais pas du tout les mains. Cela rend donc le contrôle du ballon beaucoup plus délicat", a déclaré Levy.

Mais en Israël, c'est encore principalement un sport masculin.

"Il y a une association qui est en charge de tout le footvolley en Israël", a expliqué Levy. "La majorité des personnes qui y prennent part sont des hommes. Vous savez, ça devrait être un sport tant masculin que féminin".

C'est ce que Levy et sa partenaire Marjorie Finguerman cherchent à changer dans la mentalité.

"Nous commençons à construire Futilina, qui est essentiellement la maison du footvolley pour les femmes en Israël", a déclaré Finguerman à i24NEWS.

Finguerman et Levy sont les meilleures joueuses d'Israël et ont même représenté le pays dans le championnat d'Europe.

"Nous vivons ce sport en Israël. Les filles qui jouent en Europe ne pratiquent pas souvent ce sport à cause de la météo ou d'autres conditions. Ici, nous jouons avec notre cœur, donc je pense que nous avons fait de gros progrès très rapidement", a déclaré Levy.

En seulement deux ans, ils ont fait passer Israël de la 12e à la 2e place de la Ligue européenne.

Avec Futilina, leur objectif est de créer la toute première ligue féminine de footvolley d'Israël.

"Nous faisons en sorte que [les femmes] se sentent à l'aise, et nous les faisons se sentir en sécurité et en confiance pour montrer le meilleur d'elles-mêmes et pour pratiquer ce sport incroyable", a déclaré Finguerman. "C'est un sport très difficile, mais une fois que vous maîtrisez la technique, vous vous sentez tellement bien parce que c'est aussi de très beaux mouvements."

Ils disent qu'une fois que quelqu'un commence à frapper le ballon dans le sable, il attrape immédiatement la fièvre du footvolley.

Pour concrétiser leur rêve, les deux femmes ont besoin de sponsors et de dons.

"Nous demandons [27,000 dollars] pour acheter de l'équipement, pour pouvoir acheter des ballons, de l'eau et pour construire une belle structure pour la ligue des femmes comme les hommes l'ont fait", a expliqué Finguerman.

"Je ne veux pas que ma fille se batte comme je me suis battue. Je veux qu'elle se sente à l'aise pour arriver quelque part et que les gens lui permettent de jouer sans qu'elle ait à supplier pour le faire", a déclaré Finguerman.

​