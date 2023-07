Football : le BDS appelle deux clubs sud-africains à annuler leurs matchs contre le Maccabi Tel Aviv

"Il n'y a rien d'amical dans un match contre une équipe représentant l'État de l'apartheid israélien"

Le mouvement anti-israélien BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) a appelé les clubs sudafricains des Orlando Pirates et de l’AFC Bournemouthd à annuler leurs matchs amicaux contre le Maccabi Tel Aviv, prévu les 13 et 16 juillet en Espagne. Les jaunes et blancs doivent affronter Orlando et Bournemouthd lors de leur camp d'entraînement, mais le mouvement pro-palestinien tente de dissuader les deux équipes sud-africaines de ne pas y participer.

"En tant qu'Africains du Sud, supporters de football et militants solidaires contre l'apartheid israélien, nous appelons les Orlando Pirates à ne pas participer au match amical contre le Maccabi Tel Aviv prévu le 13 juillet en Espagne. Il n'y a rien d'amical dans un match contre une équipe représentant l'État de l'apartheid israélien", a déclaré le BDS.

L'organisation anti-israélienne avait déjà publié un communiqué dans la même veine lors de la nomination de Robbie Kean au poste d'entraîneur du Maccabi Tel Aviv : "Nous lui demandons de ne pas entraîner dans l'État de l'apartheid", avait alors lancé le BDS.

Ce mouvement, qui appelle à un boycott international d'Israël, a déjà contribué à envenimer les relations entre Israël et l'Afrique du Sud ces dernières années. L'année dernière, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine, Lindiwe Sisulu, avait déclaré que "Israël devrait être défini comme un État de l'apartheid", tandis qu'en mars dernier, le Parlement sud-africain a adopté une décision réduisant le niveau des relations diplomatiques avec l'Etat hébreu.