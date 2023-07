Etats-Unis : la star du football Megan Rapinoe annonce sa retraite

"C'est avec un sentiment profond de paix et de reconnaissance que j'ai décidé que cette saison serait ma dernière à pratiquer ce sport magnifique"

L'Américaine Megan Rapinoe, star mondiale du football, a annoncé samedi qu'elle prendrait sa retraite sportive à la fin de la saison à l'âge de 38 ans.

"C'est avec un sentiment profond de paix et de reconnaissance que j'ai décidé que cette saison serait ma dernière à pratiquer ce sport magnifique", a écrit sur ses réseaux sociaux la double championne du monde, qui s'apprête à disputer avec les Etats-Unis la quatrième Coupe du monde de sa carrière en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet - 20 août).

Une joueuse entrée dans la légende du football

Rapinoe a remporté la médaille d’or avec l’équipe nationale aux Jeux Olympiques d’été de Londres de 2012, à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015 et à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019. Gagnante du Soulier d’or féminin et du Ballon d’or féminin lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 en France et nommée Meilleure Joueuse de la FIFA en 2019, elle a également joué avec l’équipe nationale aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, remportant la médaille de bronze.

Une star engagée

Égalité salariale, violences policières, racisme ou encore droit à l'avortement et défense de la communauté LGBTQ+, Megan Rapinoe est célèbre sur les terrains sportifs mais également dans les médias. Sportive très engagée, elle est tout aussi connue pour son militantisme et son engagement féministe et en faveur des minorités tout au long de sa carrière.