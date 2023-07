Des gamers israéliens en Arabie saoudite pour la Coupe du monde du jeu vidéo FIFA

Les autorités saoudiennes ont affirmé que tous les participants seraient autorisés à entrer dans le pays, sans faire mention spécifique des Israéliens

Une équipe de gamers israéliens a atterri en Arabie saoudite vendredi où ils participeront à la "FIFAe World Cup", une compétition internationale du jeu vidéo de football qui se tient chaque année sous l'égide de la FIFA et de EA Sports, organisée cette année pour la première fois à Riyad. Malgré l'absence de relations officielles entre Israël et l'Arabie saoudite, la présence israélienne dans le royaume islamique est de plus en plus répandue.

Trois joueurs, un entraîneur et un directeur adjoint ont pénétré le territoire saoudien via les Émirats arabes unis avec leur passeport israélien pour l'événement prévu du 16 au 19 juillet. Zvika Kosman, le manager de l'équipe, a travaillé de concert avec la FIFA pour obtenir l'approbation saoudienne.

Selon lui, les autorités saoudiennes ont fourni une lettre stipulant que tous les participants seraient autorisés à entrer dans le pays, sans faire mention spécifique des Israéliens. Il a précisé que les communications se faisaient par l'intermédiaire de la FIFA, sans contact direct entre les gouvernements israélien et saoudien.

Bien que l'équipe n'exhibera pas ouvertement son identité israélienne en public, elle n'occultera pas sa nationalité pendant le tournoi. Leur sécurité sera assurée par les autorités locales et une société privée.

La venue des gamers israéliens survient au moment où l'administration Biden intensifie les négociations pour normaliser les relations entre l'Etat hébreu et l'Arabie saoudite. Toutefois, un accord semble pour l'instant peu probable, compte tenu des exigences saoudiennes et des tensions politiques liées aux Palestiniens.