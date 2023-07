Le contrat avec le club britannique dure jusqu'en 2028

Le club de football de Premier League, Tottenham, a annoncé mardi la signature d'un contrat de cinq ans avec l'ailier israélien Manor Solomon, âgé de 23 ans.

"Nous sommes ravis d'annoncer la signature de Manor Solomon. L'international israélien a signé un contrat avec le club jusqu'en 2028, sous réserve de l'obtention d'une autorisation internationale et d'un permis de travail", a indiqué Tottenham dans un communiqué. "Je suis ravi et excité à l'idée de rejoindre ce fantastique club de football. C'est vraiment un honneur d'être ici et j'ai hâte de commencer. Oser, c'est faire !" a tweeté Solomon.

ADRIAN DENNIS / AFP Le footballeur israélien du Fulham FC, Manor Solomon

Né à Kfar Saba, Solomon a fait ses débuts au Maccabi Petah Tikva et a marqué huit buts pour l'équipe israélienne avant de rejoindre le Shakhtar Donetsk en Ukraine. Il y a fait 106 apparitions et a remporté deux fois le titre de champion local. La saison dernière, Solomon a été prêté à Fulham, à Londres. Le joueur israélien a marqué cinq buts en 24 apparitions pour le club britannique. Il a quitté gratuitement le Shakhtar Donetsk, pour lequel il a marqué 22 buts, cet été, après que la FIFA a décidé que les joueurs non ukrainiens pouvaient suspendre leur contrat en raison de la guerre avec la Russie.