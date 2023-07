Cyclisme : "La course pour la paix" se tiendra l’an prochain en Israël aux Émirats et à Bahreïn

La course aura lieu en octobre 2024 et démarrera en Israël

Une course cycliste professionnelle aura lieu l’année prochaine en Israël aux Émirats arabes unis et à Bahreïn pour célébrer "la paix et les accords d'Abraham", ont annoncé mardi les organisateurs. La course aura lieu en octobre 2024 et démarrera en Israël avant de se poursuivre dans les deux autres pays. "La course pour la paix" est une initiative du philanthrope et entrepreneur israélo-canadien Sylvan Adams.

Yonatan Sindel/Flash90 Sylvan Adams

"Cela montrera comment le cyclisme, et le sport en général, peut être une force pour le bien en rapprochant les peuples et les nations, en créant des ponts et en créant un monde plus pacifique", a déclaré Sylvan Adams au Jewish News Syndicate depuis le Tour de France. La course, approuvée par les trois pays concernés, a également été validée par l'Union cycliste internationale, a-t-il fait savoir. Il a ajouté que des galas de fin de saison de l'Union cycliste internationale seront organisés à tour de rôle dans les trois pays.

THOMAS SAMSON / AFP Victoire du Canadien Michael Woods (Israel Premier Tech) en 9e étape du Tour de France, le 9 juillet 2023

Cette semaine, l'équipe cycliste professionnelle de Sylvan Adam, Team Israel Premier Tech, a remporté sa première étape du Tour de France dans le Massif central. Le philanthrope est connu pour avoir fait venir en Israël Lionel Messi et l'équipe d’Argentine, Madonna pour la finale de l’Eurovision ou encore la Supercoupe de France.